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        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşuyor

        Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) öğrenci ve mezunlar, iş ve staj başvurusunda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:18
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        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşuyor
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        Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) öğrenci ve mezunlar, iş ve staj başvurusunda bulunuyor.

        Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar, 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş ve staj imkanları konusunda bilgi alıyor.

        Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi kurumların stantlarının yoğun ilgi gördüğü fuarda öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmalar anlatıldı, milli silah ve araçlar tanıtıldı.

        Fuarı gezen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlerin fuarda iş imkanlarıyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

        Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Özellikle fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için düzenlenen bölgesel fuarı önemli buluyoruz. Fuar, öğrencilerimize, gençlerimize güzel imkanlar sunuyor. Öğrencilerimiz, ülkemizin güzide kurumları, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, devlet bankalarımız gibi kurumların insan kaynakları koordinatörleri ve uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı buluyor. Kurumların işe alma ve staj durumları hakkında bilgi alıyorlar. Kurumlarımız da Doğu Anadolu'da yaşayan gençlerimizin kabiliyetlerini görme imkanı buluyor. Fuarımız hem iş dünyası hem de öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Bu tür organizasyonları her yıl ilimizde düzenlemek istiyoruz. Bize bu konuda destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç da gençlerin fuarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade etti.

        Fuara ilginin yoğun olduğunu dile getiren Oruç, "Gençlerimizin eğitim hayatlarına devam ederken onlara rehberlik edecek güzide kurumlarımızın stant açması, deneyimlerini paylaşması büyük bir fırsat. Biz de her yıl kariyer fuarlarında stant açıyoruz. Hem deneyimlerimizi paylaşıyor hem de gençlerimizin kariyer planlamalarına rehberlik etmeye çalışıyoruz. Neredeyse Türkiye'deki tüm kurumlar burada." diye konuştu.

        Fuarı gezen üniversite öğrencisi Asiye Binici de etkinliğin gençler için çok yararlı olduğunu söyledi.

        Birçok kurum ve firmayla görüşme şansı bulduklarını anlatan Binici, "ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurumalara ulaşmamız çok zor. Fuar sayesinde bu kurumlara çok kolay ulaştık. Birebir görüşme imkanımız oldu. Arkadaşlarımızla stantları gezdik. Verimli zaman geçiriyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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