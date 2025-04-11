Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) öğrenci ve mezunlar, iş ve staj başvurusunda bulunuyor.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar, 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş ve staj imkanları konusunda bilgi alıyor.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi kurumların stantlarının yoğun ilgi gördüğü fuarda öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmalar anlatıldı, milli silah ve araçlar tanıtıldı.

Fuarı gezen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlerin fuarda iş imkanlarıyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Özellikle fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için düzenlenen bölgesel fuarı önemli buluyoruz. Fuar, öğrencilerimize, gençlerimize güzel imkanlar sunuyor. Öğrencilerimiz, ülkemizin güzide kurumları, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, devlet bankalarımız gibi kurumların insan kaynakları koordinatörleri ve uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı buluyor. Kurumların işe alma ve staj durumları hakkında bilgi alıyorlar. Kurumlarımız da Doğu Anadolu'da yaşayan gençlerimizin kabiliyetlerini görme imkanı buluyor. Fuarımız hem iş dünyası hem de öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Bu tür organizasyonları her yıl ilimizde düzenlemek istiyoruz. Bize bu konuda destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."