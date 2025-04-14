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        Van'da, "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtımı yapıldı

        Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:33
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        Van'da, "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtımı yapıldı
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        Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek festival için tanıtım toplantısı yapıldı.

        Van TSO'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, festivallerin şehrin doğal güzelliklerini, tarihini, sanatsal ve kültürel zenginliklerini yansıttığını söyledi.

        Bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenlediklerini belirten Gültekin, "Bir şehrin doğal güzelliklerini, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini festivaller aracılığıyla yansıtmak önemli. Festivalin yapılacağı alan hem doğal hem de tarih ve kültürel anlamda dünyadaki ender zenginliğe sahip. İçerik olarak inşallah başarılı olmuşuzdur. Bu tür etkinliklerin tüm paydaşlar ve şehrin aktörleri tarafından sahiplenilmesi gerekiyor." dedi.

        Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise "Şehrimizin en ayırt edici özelliklerinden biri Anadolu'da ilk açan bademlerin bizim coğrafyamızda olmasıdır. Denizden 1750 metrekare yükseklikte erken açan badem çiçeklerinin mitolojik bir karşılığı var. Dolayısıyla bademlerin insanın kültürel ve ruhsal dünyasında önemli bir yeri var. Akdamar Adası'nda bu festivalin gerçekleştirilecek olmasının ayrı manevi bir tarafı var. Adamızda badem çiçekleri kısa da olsa bütün sıcaklığıyla, renkleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ise festivalin kentin tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı oluşturduğunu dile getirdi.

        Geçen yıl düzenlenen festival kapsamında adayı 15 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Badem Çiçeği Festivali'nin ilk adımı 2022'de atmıştık. Bu yıl ise Valilik himayelerinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileriyle festivali bir doğa ve kültür şölenine dönüştürmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Vali Yardımcımız İbrahim Gültekin başkanlığında toplantılarımızı yaptık. Turizm paydaşları ile bir araya geldik. Birbirinden güzel etkinlikler olacak. Yoğun bir talep var. Özellikle çevre illerden arayan çok oluyor. Festival kapsamında hazırlıklarımız devam ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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