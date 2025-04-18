Van YYÜ'de "2. Turizm Şenliği" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" başladı.

Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Turizm Haftası'nın dünyada kültürel farkındalığın artırılması ve yerel değerlerin korunarak tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün ekonomik kalkınmanın, sosyal etkileşim ve kültürel paylaşımın önemli bir bileşeni haline geldiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, son yıllarda turizm alanında kaydettiği önemli gelişmelerle dünya genelinde dikkat çeken bir konuma ulaşmıştır. Türkiye, zengin doğal kaynakları, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle küresel turizm pazarında güçlü bir aktör olmayı başardı. Bu başarıda yükseköğretim kurumlarımızın sağladığı bilimsel katkılar ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusundaki kararlılığı önemli bir yer tutmakta. Van da sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle bölgesel kalkınmada ön plana çıkmaktadır."