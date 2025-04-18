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        Van YYÜ'de "2. Turizm Şenliği" başladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:50
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        Van YYÜ'de "2. Turizm Şenliği" başladı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" başladı.

        Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Turizm Haftası'nın dünyada kültürel farkındalığın artırılması ve yerel değerlerin korunarak tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Turizm sektörünün ekonomik kalkınmanın, sosyal etkileşim ve kültürel paylaşımın önemli bir bileşeni haline geldiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz, son yıllarda turizm alanında kaydettiği önemli gelişmelerle dünya genelinde dikkat çeken bir konuma ulaşmıştır. Türkiye, zengin doğal kaynakları, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle küresel turizm pazarında güçlü bir aktör olmayı başardı. Bu başarıda yükseköğretim kurumlarımızın sağladığı bilimsel katkılar ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusundaki kararlılığı önemli bir yer tutmakta. Van da sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle bölgesel kalkınmada ön plana çıkmaktadır."

        Şevli, Van'ın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğine işaret ederek, "Van YYÜ olarak bu potansiyelin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini, sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesini ve sektöre nitelikli bireyler kazandırılmasını öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda Turizm Fakültemiz, bölge turizminin gelişimine katkı sunan akademik çalışmaları, yerel ve ulusal turizm aktörleriyle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, fidan dikme etkinliği ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Şenlik, 22 Nisan'a kadar devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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