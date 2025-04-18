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        AK Parti Van teşkilatından MHP İl Başkanlığına ziyaret

        AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetimi, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:38
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        AK Parti Van teşkilatından MHP İl Başkanlığına ziyaret
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        AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetimi, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'ı ziyaret etti.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklama göre, AK Parti İl Başkanı Arvas, beraberindeki partililerle MHP İl Başkanlığına geldi.

        Güngöralp ile bir araya gelen Arvas, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Güngöralp de ziyaretin Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini gösterdiğini söyledi.

        Arvas'a teşekkür eden Güngöralp, "Ziyaretinizle bizi onurlandırdınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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