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        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" başladı

        Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki "Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:58
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        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" başladı
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        Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki "Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülerle başladı.

        Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada gezdi ve etkinliklere katıldı.

        Renkli görüntülerin yaşandığı programda şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

        Festival kapsamında düzenlenen foto safari için adaya gelen yüzlerce fotoğrafsever, ada ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

        Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, programda yaptığı konuşmada, şehirlerin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmak için festivallerin önemli olduğunu söyledi.

        Dört tarafı karlı dağlarla çevrili Akdamar Adası'nda etkinliğin yapıldığını belirten Gültekin, şunları kaydetti:

        "Festivallerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte bu güzel günün keyfini yaşayacağız. Daha sonraki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, kentin sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ise "Anadolu'da baharda ilk açan çiçeklerin coğrafyamızda olması ve bu eşsiz güzelliği birlikte takip etmemiz ayrıca önem arz ediyor. Van'ımız farklılıklarıyla ön plana çıkmakta. Baharın ilk aylarında çiçek açan bademleri Akdamar Adası'yla bütünleşiyor. Bu anlamda festivalin düzenlenmesinin ayrı bir önemi var. Adada badem çiçekleri, yılın belli döneminde renkleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor." dedi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin de "Ada, baharın müjdecisi badem çiçekleriyle buluştuğunda adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor. Bizler de bu büyüleyici atmosferi ülkenin dört bir yanından Van'a gelen misafirlerimizle paylaşmak ve bu görsel şöleni festivale çevirmek istedik." diye konuştu.

        Festival için Bitlis'ten gelen Tuba Beyhan, "Akdamar Adası güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Festivale yoğun bir katılım var. Biz de bu eşsiz manzarayı görmek için geldik. Her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Festival yarın da çeşitli etkinliklerde devam edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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