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        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, erken müdahaleyle kurtarıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, doktorların erken müdahalesi sonucu hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:02
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        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, erken müdahaleyle kurtarıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, doktorların erken müdahalesi sonucu hayata tutundu.

        Ağrı şikayetiyle Çatak Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran 35 yaşındaki 43 haftalık hamile Leyla Kameri'nin yapılan tetkiklerde aşırı kanama geçirdiği tespit edildi.

        Kameri, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, bebeğin plasentadan ayrıldığı ve anne karnında mekonyum (dışkı) yaptığı belirlendi.

        Anne ve karnındaki bebeği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Coşkun ve Dr. Mazlum Gönül tarafından pediatri uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen ameliyatla kurtarıldı.

        Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan anne ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - "Taburcu edilmeleri planlanıyor"

        Op. Dr. Coşkun, gazetecilere, hastaya gerekli medikal tedavi uyguladıktan sonra sevkin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Erken müdahaleyle hastanın kurtarıldığını belirten Coşkun, "Hastamızın durumu kritikti. Dr. Mazlum Bey'in hızlı kabulü ve müdahalesi sayesinde hem annenin rahmi korundu hem de hayati riski atlatıldı. Bebeğin durumu da eş zamanlı olarak takip edildi. Şu an anne ve bebeğin sağlık durumu iyi, taburcu edilmeleri planlanıyor." dedi.

        Dr. Gönül ise doğum sonrası şiddetli kanamaların hayati risk taşıdığına dikkati çekti.

        Gönül, "Bu tür durumlar genellikle rahmin alınmasıyla sonuçlanabiliyor ancak hastanın zamanında sevki ve yerinde ilk müdahaleler sayesinde rahmi korunabildi. Medikal tedaviye rağmen devam eden kanama nedeniyle damar kapatma işlemleri uyguladık. Ardından gerekli kan takviyesi yapılarak hastamız servis takibine alındı. Çok şükür, hem anne hem de bebek sağlıklı." diye konuştu.

        - "Bebeğime doktorumuzun ismini vermeyi düşünüyoruz"

        Üçüncü bebeğini dünyaya getiren Leyla Kameri ise doktorlara teşekkür ederek, "Zor süreç yaşadım ama Allah'a şükür atlattım. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardılar. Erkek bebeğime doktorumuzun ismini vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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