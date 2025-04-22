Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Van'da sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz", "Katil İsrail'e karşı söz değil icraat istiyoruz" ve "Acımız sonsuz, direnişimiz ölümsüz" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sağlık çalışanları ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Genç Hekimler Topluluğu Başkanı ve tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Cemil Kaya, İsrail'in Filistin'de 70 yıldır sürdürdüğü saldırı ve işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli bir şekilde artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çevirdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti: