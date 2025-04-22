GÜNCELLEME - Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

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