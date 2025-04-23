Van'da fotoğrafçı ve ressamlar eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi

Van Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen "Yaşamdan İzler" sergisinde, fotoğrafçı Özlem Avcı, Ali İhsan Öztürk, Burak Demir, Erdal Temizaltın, Faysal Kanber, Murat Cacim, Murat Doğan, Okan Öntürk ve Özkan Bilgin ile ressam Doç. Dr. Mehmet Göktepe, Doç. Dr. Seyhan Kalaycı, Zeydin Eriş, Sibel Demiroğlu, Murat Özaras, Ebru Akyol Turan, Elanur Doğan Şahin ve Faris Şahin ait 29 fotoğraf ve resim sergilendi.

Van'da 17 fotoğrafçı ve ressam, "Yaşamdan İzler" sergisinde eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi.

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