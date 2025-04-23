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        Van'da fotoğrafçı ve ressamlar eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi

        Van'da 17 fotoğrafçı ve ressam, "Yaşamdan İzler" sergisinde eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:18
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        Van'da fotoğrafçı ve ressamlar eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi
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        Van'da 17 fotoğrafçı ve ressam, "Yaşamdan İzler" sergisinde eserlerini Alzheimer hastaları için sergiledi.

        Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi'nce Alzheimer hastaları için farkındalık oluşturmak amacıyla sergi düzenlendi.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen "Yaşamdan İzler" sergisinde, fotoğrafçı Özlem Avcı, Ali İhsan Öztürk, Burak Demir, Erdal Temizaltın, Faysal Kanber, Murat Cacim, Murat Doğan, Okan Öntürk ve Özkan Bilgin ile ressam Doç. Dr. Mehmet Göktepe, Doç. Dr. Seyhan Kalaycı, Zeydin Eriş, Sibel Demiroğlu, Murat Özaras, Ebru Akyol Turan, Elanur Doğan Şahin ve Faris Şahin ait 29 fotoğraf ve resim sergilendi.

        Serginin açılışını yapan Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, sergiye destek verenlere teşekkür etti.

        Geliri Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlanacak sergide, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri eserleri satın alarak derneğe destekte bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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