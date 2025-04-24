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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:07
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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçelerde gerçekleştirilen toplantılara Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve kurum amirleriyle katılan Arvas, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Arvas, muhtarların yürüttüğü çalışmaları önemsediklerini söyledi.

        İlçelerdeki sorunları kurumlarla işbirliği içinde çözeceklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:

        "Daha önce yaptığımız bu tür toplantılardan fayda gördük. Milletvekilliğim dönemimde Van Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlarını, kurum amirlerini ve muhtarları bir araya getirmiştik. Yeni buluşmalarımızı daha geniş tutarak belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat üyelerinin de katılımını sağladık. Sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacağız. Toplantılarımızı tüm ilçelerde düzenleyeceğiz."

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