Van'da 105 araç trafikten menedildi

Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

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