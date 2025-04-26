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        Van'da 105 araç trafikten menedildi

        Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:32
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        Van'da 105 araç trafikten menedildi
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        Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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