Van'da farklı suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 57 şüpheli yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 69 bin 513 kişi ile 62 bin 257 aracın sorgulaması yapıldı.

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