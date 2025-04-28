Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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