Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Elçi'nin 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde açılacak alan, dal ve bölümler hakkında bilgi vermesiyle tamamlanan toplantıya, bazı kurum müdürleri katıldı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar ise istihdam istatistikleri, aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul, esaslar ve yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirme yaptı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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