Kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdi Üçkuyu, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, askerler, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Mehmet, annesi Emine, eşi Aynur Şafak ve çocukları ile yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araçta kalp krizi geçiren 5 çocuk babası Şafak, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

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