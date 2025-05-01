Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak'ın naaşı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu, Van'da son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak'ın naaşı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

        Dün Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araçta kalp krizi geçiren 5 çocuk babası Şafak, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

        Şehit Davut Şafak için öğle namazının ardından Gürpınar Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

        Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Mehmet, annesi Emine, eşi Aynur Şafak ve çocukları ile yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

        Şehidin naaşı İlçe Müftüsü Kasım Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Savacık Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdi Üçkuyu, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, askerler, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Van'da öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
        Van'da öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
        Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı
        Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı
        Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
        Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
        Van Valisi Balcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Van Valisi Balcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Van'da kurum amirleriyle muhtarlar bir araya geldi
        Van'da kurum amirleriyle muhtarlar bir araya geldi
        Muradiye'de firari hükümlü yakalandı
        Muradiye'de firari hükümlü yakalandı