Van'da ambulans uçak 26 günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği tedavisi gören 26 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

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