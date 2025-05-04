Van Büyükşehir Belediyesi parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 26 parkta, çim biçme, çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yürüten ekipler, çocuk oyun gruplarını temizledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, havanın ısınmasıyla parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.