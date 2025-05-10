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        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 3 yıl önce bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, hem sağlıklı ve hareketli yaşamı özendirmek hem de kentin güzelliklerini keşfetmek için pedal çeviriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:14
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        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 3 yıl önce bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, hem sağlıklı ve hareketli yaşamı özendirmek hem de kentin güzelliklerini keşfetmek için pedal çeviriyor.

        Havanın ısınmasıyla bisiklet turu etkinliklerine başlayan öğretmenler, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla haftanın 2 günü belirledikleri rotalara gidiyor.

        Bu projeleriyle meslektaşlarına, öğrencilere ve kent sakinlerine örnek olan öğretmenler, "Pedallar Sağlığa Dönüyor" sloganıyla kilometrelerce pedal çevirerek hem fiziksel aktivitelerini artırıyor hem de kentin güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

        Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, AA muhabirine, topluluğa 200 bisikletseverin katıldığını söyledi.

        Gönüllü öğretmenlerle 3 yıl önce topluluğu kurduklarını belirten Durğun, "Öğretmenlerimizle pedal çevirerek kentimizi geziyoruz. Van'a farklı şehirlerden gelen çok fazla öğretmen var. Bu sayede öğretmenlerimiz hem sosyalleşme hem de kentin doğal güzelliklerini gezme fırsatı buluyor." dedi.

        - "Hem ruhumuzu hem de sağlığımızı diri tutuyoruz"

        Düzenlenen etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Durğun,"Etkinliklerimizde öğretmenlerimizi, öğrencileri ve velileri sağlıklı yaşama özendirmeye çalışıyoruz. Bisiklet sürmek, stres atmamıza, enerji toplamamıza ve doğayla iç içe olmamıza olanak tanıyor. Bu sayede hem ruhumuzu hem de sağlığımızı diri tutuyoruz." diye konuştu.

        Önemli gün ve haftalarda da etkinlik yaptıklarını dile getiren Durğun, "Bu yıl da özel günlerde etkinliklerimiz olacak. Havanın ısınmasıyla sezonumuzu açtık. Her hafta farklı bir rotaya pedal çevireceğiz. Gönüllülerimiz her geçen gün artıyor. Farklı kurumlardan arkadaşlarımız da topluluğumuza katılıyor. Bu sayede daha renkli bir görüntü oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Sağlıklı yaşamı benimsemek ve sosyalleşmek için turlarımıza katılabilirler"

        Topluluk üyelerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Kader Sürme ise düzenlenen etkinliklerle hem sosyalleştiklerini hem de sportif faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliklerin çok renkli geçtiğini kaydeden Sürme, "Şehrimizde bisiklet farkındalığı oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için pedal çeviriyoruz. Öğretmenlerimizle her hafta farklı yerler tanıma fırsatı da buluyoruz. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Sağlıklı yaşamı benimsemek ve sosyalleşmek için turlarımıza katılabilirler." dedi.

        Topluluğa yeni katılan öğretmenlerden Ferhat Yardım da bisiklet sürerek haftanın stresini attıklarını bildirerek, "Öğretmen arkadaşlarımı örnek alarak topluluğa katıldım. Topluluk sayesinde sağlıklı yaşamı benimsiyoruz, sosyalleşiyoruz ve tarihi yerleri gezme fırsatı buluyoruz. Bisiklet sürmek, spor yapmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak çok güzel bir his. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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