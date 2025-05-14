Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırın dorsesindeki eşyalara gizlenmiş 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Mayıs'ta Tuşba ilçesinde bir tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, tırın dorsesindeki eşyalara gizlenmiş 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.