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        Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırın dorsesindeki eşyalara gizlenmiş 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:34
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        Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi
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        Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırın dorsesindeki eşyalara gizlenmiş 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Mayıs'ta Tuşba ilçesinde bir tırda arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, tırın dorsesindeki eşyalara gizlenmiş 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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