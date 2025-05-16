Çaldıran'da kitap fuarı açıldı
Van'ın Çaldıran ilçesinde kitap fuarı açıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde kitap fuarı açıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Merkez Cami avlusunda kitap fuarı düzenledi.
Kaymakam Süleyman Bakan, fuarı ziyaret etti, kitaplar hakkında bilgi aldı.
Kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, birçok alanda yazılan farklı eserlerin vatandaşa sunulduğunu belirterek, fuarın hayırlı olmasını diledi.
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