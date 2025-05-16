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        Çaldıran'da kitap fuarı açıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:28
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        Çaldıran'da kitap fuarı açıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Merkez Cami avlusunda kitap fuarı düzenledi.

        Kaymakam Süleyman Bakan, fuarı ziyaret etti, kitaplar hakkında bilgi aldı.

        Kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, birçok alanda yazılan farklı eserlerin vatandaşa sunulduğunu belirterek, fuarın hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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