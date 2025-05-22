Van'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Van'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince sosyal medya üzerinden tabanca ve uzun namlulu silah paylaşımı yapanlara yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Gürpınar ve Başkale ilçelerinde tespit edilen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda kalaşnikof tüfek, 3 kalaşnikof şarjörü, 125 kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 33 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 12 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.