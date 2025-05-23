Artı Değer Vanspor FK taraftarları, Çimentaş Elazığspor galibiyetini kutladı
Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK'nin, evinde karşılaştığı Çimentaş Elazığspor'u yenmesinin ardından Van'da kutlama yapıldı.
Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK'nin, evinde karşılaştığı Çimentaş Elazığspor'u yenmesinin ardından Van'da kutlama yapıldı.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynayan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların, sahadan 4-1 galip ayrılması kentte sevinçle karşılandı.
Galibiyetin ardından statta ve kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplandı.
Meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulunan, halay çeken taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.
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