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        Artı Değer Vanspor FK taraftarları, Çimentaş Elazığspor galibiyetini kutladı

        Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK'nin, evinde karşılaştığı Çimentaş Elazığspor'u yenmesinin ardından Van'da kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:29
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        Artı Değer Vanspor FK taraftarları, Çimentaş Elazığspor galibiyetini kutladı
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        Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK'nin, evinde karşılaştığı Çimentaş Elazığspor'u yenmesinin ardından Van'da kutlama yapıldı.

        Van Atatürk Stadyumu'nda oynayan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların, sahadan 4-1 galip ayrılması kentte sevinçle karşılandı.

        Galibiyetin ardından statta ve kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplandı.

        Meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulunan, halay çeken taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı.

        Karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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