Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu'nun organize ettiği "Gazze İçin Yürüyoruz" programına katılanlar Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Vanlılar, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Müslüman uyuma kardeşliğine sahip çık", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından katılımcılar Gazze halkı için dua etti.

Burada konuşma yapan Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Mervan Ebu Ras, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Filistin halkına karşı soykırım yapıldığını ifade eden Ras, şunları kaydetti:

"Orada kadınlar ve çocuklar ölüyor. Evladına en merhametli olan annedir. Çocuğu 100 yaşına gelse bile ona bakmaya devam eder. Anne çocuğu acıktığında acıkır. Çocuğu çıplak kaldığında anne de çıplak kalır. Gazze'deki anneler çocuklarını paramparça bir şekilde görüyorlar. Bunların hali nasıl bir haldir biliyor musunuz? İsrail evleri ve çadırları bombalıyor. Çadırın içindeki çocukları ve kadınları kömürleşmiş bir şekilde çıkarıyorlar. Tarihte yaşanmış böyle bir olay duydunuz mu? Yıkılan evlerin altında insanlar kalıyor. Kimisi paramparça çıkarılıyor, kimisi de kaybolup gidiyor Bunların tek günahı Filistin'in çocukları olmaları ve tek suçları hakları olan Aksa'yı istemeleridir."