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        Van'da kalp kapakçığı çürüyen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

        Van'da enfeksiyona bağlı olarak kalp kapakçığı çürüyen ve damarları tıkanan hasta kadın, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:17
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        Van'da kalp kapakçığı çürüyen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu
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        Van'da enfeksiyona bağlı olarak kalp kapakçığı çürüyen ve damarları tıkanan hasta kadın, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Bitlis'te yaşayan 38 yaşındaki Lalihan Demir, nefes darlığı, kilo kaybı, karın ve eklem ağrısı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yapılan tetkiklerde, hastanın kalp kapakçığında enfeksiyona bağlı çürüme ve işlev kaybına neden olan pıhtılar belirlendi.

        Tomografi sonuçlarında hastanın karaciğer, dalak ve ince bağırsağını besleyen ana damarların da tıkalı olduğu görüldü.

        Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen riskli operasyon başarıyla tamamlandı.

        Ameliyat sonrası yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadelesi veren hasta, bir hafta servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Op. Dr. Olgaç, brusella enfeksiyonunun bölgede sık görüldüğünü söyledi.

        Brusella enfeksiyonuna karşı vatandaşları uyaran Olgaç, ""Çiğ süt ve et ürünlerinden bulaşan bu enfeksiyon tedavi edilmezse kalp kapakçığında çürümeye ve iç organları besleyen damarların tıkanmasına yol açabiliyor. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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