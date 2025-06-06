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        TDV, Van'da 6 bin 825 hisse kurbanlığın kesimine başladı

        Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:09
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        TDV, Van'da 6 bin 825 hisse kurbanlığın kesimine başladı
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        Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

        TDV görevlileri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'daki hazırlıklarını tamamladı.

        Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından belirlenen tesislerde hayvanların kesim işlemlerine başlandı.

        Hijyen koşulları dikkate alınarak yapılan kesimlerin ardından 6 bin 825 hisse kurban eti, görevliler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine, ülkede 8 noktada kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

        Balkan, şunları kaydetti:

        "Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları konusunda dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrollerini gerçekleştirdik. Son derece hassas ve titiz olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bağışlarını en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz."

        Kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini dile getiren Balkan, "Genel bağışta hisse sayısında 850 bini aşmış durumdayız, bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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