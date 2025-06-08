Doğa harikası Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van'da havanın ısınmasıyla çevresi yemyeşil örtüyle kaplanan Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, etkileyici manzarasıyla hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Havanın ısınmasıyla canlanan doğasıyla büyüleyen şelaleyi ziyaret edenler, bölgede yürüyüş yaptı, asma köprü ve şelale önünde fotoğraf çekti.

Metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelale, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin de uğrak noktası oldu.

- "Şelale, beklediğimden daha güzel"

Malatya'dan Van'a gezmeye gelen Emine Çavdar, AA muhabirine, temiz havası, doğası ve tarihi yapılarıyla kenti çok beğendiğini söyledi.

Şelalede iyi vakit geçirdiklerini belirten Çavdar, "Dün Akdamar Adası'ndaydık. Bugün de Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Şelale, beklediğimden daha güzel. Doğası gerçekten muhteşem. Bayram dolayısıyla çok kalabalık. Burası bize çok iyi geldi. İyi ki buraya gelmişiz." dedi.