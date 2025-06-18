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        Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:54
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        Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet Arslan yönetimindeki 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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