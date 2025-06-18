Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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