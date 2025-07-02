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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu, Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:23
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu, Valiliği ziyaret etti.

        Bakan Ersoy, Yüksekova ilçesinde Sat Buzul Göllerinin bulunduğu bölgedeki programının ardından helikopterle kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Cennet Cehennem Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten bilgi alan Ersoy, daha sonra Valiliği ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Çelik'ten kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

        Ardından Mergabütan Kayak Merkezi'ne geçen Ersoy, Mergabütan Gençlik Kampı'ndaki lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Ersoy'a, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu eşlik etti.

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