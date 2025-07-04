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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:22
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 27 Haziran-3 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 35,71 gram esrar, 281,68 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap, 2,2 gram sentetik kannabinoid ve 1,29 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 40 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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