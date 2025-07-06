Van'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangına, itfaiye görevlilerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de TOMA müdahale etti.

Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki atık plastik malzemelerinin toplandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

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