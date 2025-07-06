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        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:26
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        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

        Gölbaşı beldesi mevkisinde gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş'ın yönetimindeki motosiklet, düğün konvoyunda karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kardaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı düğün kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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