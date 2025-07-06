Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kardaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gölbaşı beldesi mevkisinde gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş'ın yönetimindeki motosiklet, düğün konvoyunda karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.

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