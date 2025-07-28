Van'da 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 82 kilogram skunk, 42 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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