Van'da kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah ele geçirildi

Operasyonlarda, 3 uzun namlulu silah, 171 uzun namlulu silah fişeği, 107 boş fişek, kurusıkı tabanca, 8 silah parçası, 588 şişe alkollü içki, 48 cep telefonu, 6 bin 645 paket sigara, 43 elektronik sigara, 249 kilogram açık tütün, 992 puro ve 121 bin 400 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14-27 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 4 operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.