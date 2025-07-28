Van'da yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı

Yaban keçisi yavrusunun koruma altına alındığını belirten Aslan,"Merkezde tedavisine yönelik ilk müdahaleler yapıldı. Hayvanda bitkinlik durumu vardı. Yüksekten düşmeye bağlı beyin travması ve akciğerlerinde enfeksiyon şekillenmiş. Tedavisinden sonra doğaya salınacak." dedi.

Ekipler, yaralı ve bitkin haldeki yaban keçisi yavrusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

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