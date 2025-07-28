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        Van'da yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:27
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        Van'da yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.

        Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar, hayvanlarını otlattıkları merada yürüme güçlüğü çeken bir yaban keçisi yavrusu buldu.

        Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan'ın haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yaralı ve bitkin haldeki yaban keçisi yavrusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Merkezde tedavisine başlanan hayvan, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, yaban hayatını korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Yaban keçisi yavrusunun koruma altına alındığını belirten Aslan,"Merkezde tedavisine yönelik ilk müdahaleler yapıldı. Hayvanda bitkinlik durumu vardı. Yüksekten düşmeye bağlı beyin travması ve akciğerlerinde enfeksiyon şekillenmiş. Tedavisinden sonra doğaya salınacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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