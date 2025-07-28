Van'da yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.
Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar, hayvanlarını otlattıkları merada yürüme güçlüğü çeken bir yaban keçisi yavrusu buldu.
Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan'ın haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaralı ve bitkin haldeki yaban keçisi yavrusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
Merkezde tedavisine başlanan hayvan, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, yaban hayatını korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Yaban keçisi yavrusunun koruma altına alındığını belirten Aslan,"Merkezde tedavisine yönelik ilk müdahaleler yapıldı. Hayvanda bitkinlik durumu vardı. Yüksekten düşmeye bağlı beyin travması ve akciğerlerinde enfeksiyon şekillenmiş. Tedavisinden sonra doğaya salınacak." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.