Van'da Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehirpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.
Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler, Van Müzesi'ne teslim edildi.
