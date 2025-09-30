Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi

        Giriş: 30.09.2025 - 13:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:37
        Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehirpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

        Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler, Van Müzesi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

