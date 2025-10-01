Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Gölü manzaralı Ayanis Kalesi turistlerin uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:05
        Van Gölü manzaralı Ayanis Kalesi turistlerin uğrak noktası oldu
        MESUT VAROL - Arkeolojik kazılarla birçok tarihi yapının ortaya çıkarıldığı Van Gölü'ne hakim tepedeki Ayanis Kalesi, son zamanlarda yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

        Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önce Urartu Krallığı tarafından inşa edilen Ayanis Kalesi'nde uzun süredir yürütülen kazılarla birçok taşınmaz kültür varlığı gün yüzüne çıkarıldı.

        Asırlar öncesinden günümüze ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleri ve en önemli Urartu tapınaklarından biri kabul edilen Haldi Tapınağı'nın yer aldığı kale, tarih meraklılarının ilgi odağı oldu.

        Eski demir yollarında kullanılan ahşap traverslerin geri dönüşümüyle yapılan yaklaşık bir kilometrelik patika yolla ulaşımın sağlandığı kaleye gelenler, taş kakma tekniğinde yapılmış hayvan ve bitkisel motifleriyle süslenen tapınağı ziyaret ediyor.

        Kaledeki kerpiç odaları ve diğer yapı gruplarını da görme fırsatı bulan tarih meraklıları, Van Gölü'ne hakim tepedeki terastan Süphan Dağı ve gölün eşsiz manzarasını izleme imkanı buluyor.

        Son zamanlarda ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülkeden turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği kalenin, kentin en önemli destinasyonlarından biri haline gelmesi bekleniyor.

        - "Bu sene inanılmaz derecede yerli ve yabancı misafir ağırladık"

        Kalede yürütülen arkeolojik kazıların başkanlığını yapan Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, AA muhabirine, Ayanis Kalesi'nin yıllarca güzel buluntuları, anıtsal ve iyi korunmuş mimarisiyle gündeme geldiğini söyledi.

        Tanıtım çalışmalarıyla kalenin ilgi görmeye başladığını belirten Işıklı, şunları kaydetti:

        "Bu sene inanılmaz derecede yerli ve yabancı misafir ağırladık. Burası çok dikkat çekiyor. Çok iyi korunmuş bir Urartu kalesi. Bulunduğu şirin köy ve önündeki muhteşem sahiliyle turizm destinasyonu olmaya aday bir yer. Turizm firmaları da gelip bizimle görüşmeler yapıyor. Son bir hafta içinde Avrupa ve Amerika'dan grup halinde turistler geldi. Önümüzdeki hafta yine İspanya'dan grupları ağırlayacağız. Burası henüz ören yeri statüsüne kavuşmadı. Hedefimiz hızlı bir şekilde gerekli alt yapıyı sağlayarak bölgedeki önemli mekanlardan biri haline getirmek. 14 yıldır burada kazı yapıyorum. Hiçbir dönemde bu kadar popüler görmedim. Bu, bizi de şaşırtan bir durum."

        - "Misafirlerin en çok etkilendiği yerlerin biri burası"

        Acente sahibi ve profesyonel rehber Sebahattin Alkan ise "Ayanis Kalesi insanların en çok etkilendiği yerlerden biri. Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz ama bu kadar korunaklı rölyef ve sunakların olduğu kaleyi görmedim. Bölgeye gelen misafirlerin en çok etkilendiği yerlerden biri burası. Daha çok Amerika, Avustralya, İngiltere ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden misafir getiriyoruz. Burası mutlaka programlarda var. Resmi olarak ziyarete açılmadı, çok bilinmiyor ama en çok etkilenilen kale de burası. Süphan Dağı'nı, Van Gölü'nü görmesi çok iyi." diye konuştu.

        - "Buranın büyük bir enerjisi var"

        ABD'den gelen Ishaway Frıestad da "Buraya gerçekten bayıldım, çok beğendim. Özellikle tapınağın içerisindeki rölyefleri ve kabartmaları çok iyi buldum. Buranın farklı bir enerjisi var, müthiş şekilde etkilendim." dedi.

        İngiltere'den gelen Rebecca Mcnamara, "Buraya geldiğimde hiçbir beklentim yoktu ama içeri girdiğimde acayip şekilde duygulandım. Buranın büyük bir enerjisi var. Buradan Van Gölü'nü gördüğümde çok heyecanlandım. Dünyada gittiğim en güzel yerlerden biri diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

