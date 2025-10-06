Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da masa başı tatbikatı yapıldı

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından masa başı gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:42
        Van'da masa başı tatbikatı yapıldı
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte afetlere hazırlıklara ilişkin çalışma yürütülüyor.

        AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalarda saha tatbikatlarının yanı sıra afet öncesi, sırası ve sonrasında yaşanabilecek senaryolarla ilgili eğitimler organize ediliyor.

        Bu kapsamda AFAD yerleşkesinde Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile AFAD görevlilerinin katılımıyla masa başı tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikatta, TAMP Yerel Düzey Hizmet Grubu planlarının uygulamaları ve kurumlar arası etkin koordinasyon pratiği ele alındı.

        Yangın ve defin gruplarının yanı sıra 23 hizmet grubunun temsilcilerinin de yer aldığı tatbikat ile toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

