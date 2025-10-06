Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        VEDAŞ kesintisiz enerji için yatırımlarını sürdürüyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sorumluluk bölgesindeki vatandaşlara kesintisiz enerji hizmetinin verilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        VEDAŞ kesintisiz enerji için yatırımlarını sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sorumluluk bölgesindeki vatandaşlara kesintisiz enerji hizmetinin verilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şehir merkezlerinde ve kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek kapsamlı yatırımlarla, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak için altyapı ve teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

        Yatırımların hayata geçmesiyle hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde güçlü bir şebekeye sahip olacaklarını ifade eden Akboğa, "Hizmet verdiğimiz tüm il, ilçe ve kırsal bölgelerde hizmet kalitemizi artırma hedefiyle 2025 yılı içinde yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım geçekleştirmekteyiz. Devam eden bu yatırımlarımızla şebekemizi modernize ederek güçlendiriyoruz. Bu yılki yatırım projelerimizin birçoğunu hayata geçirdik kalan kısmını ise kış mevsimi başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde daha güçlü bir şebekeye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        "Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor"
        "Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor"
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Van'da 61 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
        Van'da 61 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
        Van'da arazide 61 kilo skunk ele geçirildi; 1 gözaltı
        Van'da arazide 61 kilo skunk ele geçirildi; 1 gözaltı
        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        Van'da masa başı tatbikatı yapıldı
        Van'da masa başı tatbikatı yapıldı
        Van'da kadınlardan 'Gazze için Sessiz Çığlık Yürüyüşü'
        Van'da kadınlardan 'Gazze için Sessiz Çığlık Yürüyüşü'
        Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi
        Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi