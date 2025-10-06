VEDAŞ kesintisiz enerji için yatırımlarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sorumluluk bölgesindeki vatandaşlara kesintisiz enerji hizmetinin verilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şehir merkezlerinde ve kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek kapsamlı yatırımlarla, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak için altyapı ve teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Yatırımların hayata geçmesiyle hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde güçlü bir şebekeye sahip olacaklarını ifade eden Akboğa, "Hizmet verdiğimiz tüm il, ilçe ve kırsal bölgelerde hizmet kalitemizi artırma hedefiyle 2025 yılı içinde yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım geçekleştirmekteyiz. Devam eden bu yatırımlarımızla şebekemizi modernize ederek güçlendiriyoruz. Bu yılki yatırım projelerimizin birçoğunu hayata geçirdik kalan kısmını ise kış mevsimi başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde daha güçlü bir şebekeye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.