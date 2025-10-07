Süleyman Han Cami, Van Kalesi'nin zirvesinde ziyaretçilerini ağırlıyor

ORHAN SAĞLAM - Van Kalesi'nin zirvesindeki tarihi Süleyman Han Camisi, manevi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla Vanlıların yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kentin inanç turizmindeki simge mekanları arasında yer alan tarihi cami, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısındaki 1345 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki kayalık alanın üzerine kurulan Van Kalesi'nin zirvesinde yer alıyor.

Yapılış zamanı belli olmayan ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiği bilinen tarihi caminin, Van'da meydana gelen depremlerde hasar gördüğü, 1915-1918 Rus işgali sırasında ise yıkıldığı kaynaklarda yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde aslına uygun olarak yenilenen tarihi camide, 2 yıldır ibadet ediliyor.

Osmanlı İmparatorluğunun yöreye hakimiyetini gösteren sembol minaresi ve taştan duvarlarıyla şehrin birçok yerinden görülebilen cami, her gün çok sayıda ziyaretçiyi ve ibadet eden vatandaşı ağırlıyor.

Caminin yapılış tarihinin tam olarak bilinmediğini ifade eden Demir, "Yapılışını Hz. Davut'a dayandırıyorlar. Kanuni Sultan Süleyman 1534 yılında caminin imarını ve restorasyonunu yapmıştır. Kalan kalıntılar üzerinden caminin inşa edilerek ibadete açılması sağlanmıştır. Van'da asırlar önce meydana gelen depremde büyük hasar gören cami yeniden restore edildi. 1918'de Rus işgali sırasında yine yıkıldı ve tekrardan restore edildi. Camilerimiz tarih açısından önem taşımaktadır." dedi.

Ziyaretçilerin, kaleye yapılan yürüyüş yollarını kullanarak ulaşabildiği, Valilik tarafından "Şehitler Çeşmesi"nin yapıldığı caminin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

"Yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de sık sık ziyaret ettiği bir camidir. İsteyenler zaten gelip mescitte namazını huzurlu bir şekilde eda edebiliyor. Namaz kılmayanlar ise fotoğraf çekiyor. Kuş bakışı ile kente baktığımız bir yerde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Camimiz 100 metre yükseklikteki kayanın üzerinde inşa edilmiş. Mükemmel bir görünümü var. Buraya gelenler Van'ın dört bir yanını görebiliyor. İnsanlar buraya geldikleri zaman huzur ve maneviyat atmosferini yakalayabiliyor."

Fırsat buldukça camiye gelip ibadet ettiğini belirten Ahmet Yahya Yavuz ise "Cami restore edildi, gayet memnunuz. Eskiden su yoktu ve buraya çeşme yapıldı. Çıkarken biraz yoruluyoruz ama güzel bir manzarayla karşılaşınca zorluğun sonucuna değdiğini görüyoruz." diye konuştu.