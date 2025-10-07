Van'da İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol kontrol uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

