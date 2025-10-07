Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:54
        Van'da İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi
        Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol kontrol uygulaması yapıldı.

        Kontroller sırasında İran uyruklu A.P'nin üst aramasında 380 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

