        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:32
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

