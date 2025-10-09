Van Büyükşehir Belediyesi kaldırımları yeniliyor
Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte başlatılan yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde kırılan ve tahrip olan kaldırım taşları modern, estetik ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor.
Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için belirli etaplar halinde gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta devam eden yenileme çalışmalarıyla, yayaların güvenliği artırılırken caddenin daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
