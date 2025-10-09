Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Karnındaki 4 kilogramlık kitleden ameliyatla kurtuldu

        Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 43 yaşındaki Medeni Çelik'in karnında tespit edilen 4 kilogramlık kitle, 3,5 saat süren ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:24
        Karnındaki 4 kilogramlık kitleden ameliyatla kurtuldu
        Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 43 yaşındaki Medeni Çelik'in karnında tespit edilen 4 kilogramlık kitle, 3,5 saat süren ameliyatla alındı.

        Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde yaşayan Çelik, karnındaki şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Çelik, ameliyata alındı.

        Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik ve 10 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyatta, Çelik'in karın bölgesinden 17 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

        Karnın sağ tarafında, sağ akciğer ile diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen ve nadir görülen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

        - "Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik"

        Prof. Dr. Çelik, gazetecilere, hastanın tetkikleri sonucu karnında 4 kilogram ağırlığında kitle tespit ettiklerini söyledi.

        Kitlenin çok hızlı ve agresif şekilde büyüdüğünü anlatan Çelik, şu bilgileri verdi:

        "Hasta, karın ağrısı, şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Ameliyatı göğüs cerrahisi ve üroloji bölümünden doktor arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Kitle, karnın sağ tarafında, sağ akciğer ve diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen 4 kilogram ağırlığındaydı. İncelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderdiğimiz kitle, büyük ve agresifti. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Hastamızın sağlık durumu iyi. Yarın taburcu edeceğiz."

        - "Bu tür ameliyatlar çok önemli"

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanelerinde başarılı çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Başarılı doktorlar ve son teknoloji cihazlar sayesinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Hastalarımızın il dışına gitmelerine gerek kalmadan tedavi süreçlerinin tamamını hastanemizde yapabiliyoruz. Birden çok bölümden doktorlarımızın girdiği ameliyatta hastanın karnından büyük kitle çıkarıldı. Bu tür ameliyatlar çok önemli. Ameliyat başarılı şekilde yapıldı. Emeği geçen tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim."

        Hasta Medeni Çelik de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Çelik, "Nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetlerim oldu. Daha sonra hastaneye başvurdum. Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyat edildim, karnımdan büyük kitle çıkarıldı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

