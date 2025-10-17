Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Erciş'te 24 çocuk sünnet ettirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlığın desteğiyle 24 çocuk sünnet ettirildi.

        Giriş: 17.10.2025 - 22:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:13
        Erciş'te 24 çocuk sünnet ettirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlığın desteğiyle 24 çocuk sünnet ettirildi.

        Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi iş birliğinde Sahilkent Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinde sünnet programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, çocuklara uzun ve sağlıklı ömür diledi.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, "Her biri milletine, vatanına ve ailesine hayırlı birer evlat olarak yetişsin. Çocuklarımızın bu mutlu gününe ve sevincine ortak oluyoruz. Onların iyi bir eğitim alması, ahlaklı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "Kaymakamlığımız öncülünde 24 evladımızın sünnetleri yapıldı ve devamı da olacak. Bugün çocuklarımızla bir aradayız. Çocuklarımızın heyecanını yüzlerinden görmekteyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından çocuklara hediyeler verildi.

