        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek

        Van'da Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) 25 Ekim'de "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:45
        Van'da Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) 25 Ekim'de "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek.

        Düzenleyecekleri çalıştay öncesi kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, "Kürt meselesi"nin HÜDA PAR'ın üstünde durduğu temel konulardan biri olduğunu söyledi.

        Çalıştayın önemli konular içerdiğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Geçen sene Diyarbakır'da 2 gün süren 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' düzenledik. Bu konuda siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri görüşlerini dile getirdiler. Çözüm önerilerimizi ve sonuç bildirgemizi sunduk. Cumartesi günü Van'da çalıştayın devamı niteliğinde bir çalışma yürüteceğiz. Bu konuda söz söyleyen, kafa yoran ve dertli olan akademisyenler, bilim insanları ve siyasetçiler sunum yapacak."

        Parti olarak "Kürt meselesi"nin çözüme kavuşması için çalışma yürütmeye devam edeceklerini dile getiren Sağlam, "Yıllardan beridir yüzbinlerce insanın canına mal olan ve milyonlarca insanın yerinden yurdundan kopmasına sebep olan bu meseleler mutlaka çözüme kavuşmalıdır. Biz de bunun çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi iç sorunlarımızı halledersek dışarıdan birisinin müdahale etmesine fırsat vermemiş olacağız. Bizim asıl yapmak istediğimiz budur." diye konuştu.

        Toplantıya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut İrtem, Yahya Oğraş ve Mahmut Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Mehdi Oğuz ve Van İl Başkanı Rasim Sayğın katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

