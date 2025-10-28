JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
Van'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı.
İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, JAK Timi, Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.
Şelalenin yanındaki asma köprüde hazırlıklarını tamamlayan 2 personel, halatlarla aşağı sarkarak Türk bayrağı açtı.
JAK timi, dalgalandırdıkları Türk bayrağıyla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.
