        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı

        Van'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:04
        Van'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı.

        İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, JAK Timi, Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.

        Şelalenin yanındaki asma köprüde hazırlıklarını tamamlayan 2 personel, halatlarla aşağı sarkarak Türk bayrağı açtı.

        JAK timi, dalgalandırdıkları Türk bayrağıyla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

