Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesindeki Çamlık ve Tuşba ilçesindeki Tımar mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        ​​​Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Van'da 430 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da 430 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Van'da 74 bin kadının taraması yapıldı, 166'sına meme kanseri teşhisi konul...
        Van'da 74 bin kadının taraması yapıldı, 166'sına meme kanseri teşhisi konul...
        JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
        JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
        Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Van'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Van'da yol yenileme çalışmaları sürüyor