Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesindeki Çamlık ve Tuşba ilçesindeki Tımar mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
