        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da ekipler 350 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır

        Van Büyükşehir Belediyesi, 14 şantiyede 950 personel ve 350 iş makinesiyle karla mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:33
        Van'da ekipler 350 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır
        Van Büyükşehir Belediyesi, 14 şantiyede 950 personel ve 350 iş makinesiyle karla mücadele edecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı öncesi ekipler, araçların bakım ve onarımına başladı.

        Makine İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı atölyelerde hummalı çalışma yapan ekipler, iş makinelerine ait parçaların bakımını yaparak, montajını gerçekleştirdi.

        Kış öncesi hazır hale getirilen iş makineleri, görev yapacakları bölgelere sevk edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Araç Sevk ve İdare Amiri Ömer İper, karla mücadele hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

        Bu yıl karla mücadelede 243'ü belediyeye ait olmak üzere 350 araç ve yaklaşık 950 personelin görev alacağını belirten İper, şunları kaydetti:

        "Kent genelindeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışma yapacağız. Ana arterler başta olmak üzere yerleşim yerleri yollarında çalışma yapacağız. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Makine İkmal'de onarımları yapılan araçlarımız var. Ayrıca ihale yöntemiyle aldığımız araçlarımız gelmeye başladı. Genel anlamda hazırız. Umarım sorunsuz bir kış sezonu geçiririz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

