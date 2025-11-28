Habertürk
        Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Özalp ve Saray ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Giriş: 28.11.2025 - 18:32
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Özalp ve Saray ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güngöralp ve beraberindekiler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında kentin tüm kesimlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

        Daha önce sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtarları ziyaret eden Göngüralp, beraberindeki partililerle Özalp ve Saray ilçelerine gitti.

        İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Güngöralp, taleplerini dinledi, dile getirilen sorunları not aldı.

        Güngöralp, kentin dört bir yanına ulaşarak insanların dertlerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

        Hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarına çözüm aradıklarını ifade eden Güngöralp, "Ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor. Halkımızın ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, taleplerini dikkate almak ve çözüm üretmek önceliğimizdir. Özalp ve Saraylı esnaf ve vatandaşlarımız bize büyük bir ilgi ve misafirperverlik gösterdi. Hepsine teşekkür ederim. Kazançlı ve bereketli günler diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

