Van'da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası açıldı

Van'da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Bahçıvan Mahallesi'nde parti binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

İlçe binasının açılışını heyecanla gerçekleştirdiklerini belirten Alkayış, şunları kaydetti:

"Bu yeni bina, teşkilat çalışmalarımıza yeni bir nefes katacak, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirecek. İpekyolu'nun her hanesine ulaşan hizmet anlayışımıza önemli bir katkı sunacaktır. Başta İlçe Başkanımız Yavuz Kuşan olmak üzere emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ise "Burası 12 ofisten oluşan bir bina. Halkımızın rahat edebilmesi, derdini daha iyi anlatabilmesi ve burada görev yapan kişilerle özgürce iletişim kurabilmesi için mekanı güzel bir şekilde dizayn ettik. Van ve İpekyolu için hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.